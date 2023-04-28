



Снижение налога на топливо продлено еще на месяц - скачок цен ожидается в июне

Министр финансов Бецалель Смотрич опубликовал сегодня утром приказ, который частично продлевает налоговую льготу на топливо, так что государство будет компенсировать 45 центов от цены вместо 58 центов до сих пор. Это означает, что ставка для водителей увеличится в начале мая примерно до 7 шекелей.



Из-за сокращения государственных доходов, было решено, что начиная с июня налоговая льгота снизится до 11 центов, так что налог подскочит на 34 цента за одну ночь.



Министерство финансов сообщило Смотричу в последние дни, что нет бюджетных источников для дальнейшего углубления дисконта налога, и это после того, как в последние месяцы было заключено соглашение, согласно которому Министерство финансов поглощает рост цен на бензин через соответствующее снижение на ту же сумму акцизного налога на топливо, и, таким образом, налоговая скидка фактически компенсирует рост самих цен.



Поскольку налоговые поступления в бюджет страны постоянно снижаются с начала года, первый квартал 2023 года знаменует собой явное снижение способности государства наполнять казну. Некоторые утверждают, что это связано с правовой реформой, а есть те, кто утверждает, что это в основном связано с глобальным спадом экономики.

