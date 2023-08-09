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Смотрич защитил решение о заморозке средств: гражданам, а не преступникам
09.08.2023 21:04 Алина Груднева

Смотрич защитил решение о заморозке средств: гражданам, а не преступникам

Министр финансов Бецалель Смотрич защитил свое решение заморозить выделение средств на арабский сектор.

Таким образом он ответил на массовую критику, обрушившуюся на него в последние дни.

"Моя политика проста: деньги на услуги для граждан — да. Деньги на преступные организации и подстрекательство к терроризму — нет", — сказал он.

По словам Смотрича, выделение средств будет заморожено в том случае, если будет ясно, что деньги пойдут в карманы преступным организациям и подстрекателям к терроризму, а не простым гражданам.

"Я министр финансов для всех. Арабский сектор является неотъемлемой частью государства. Мы полностью привержены его содержанию. Каждый гражданин имеет право на получение надлежащих услуг", - добавил он.

Вскоре после выступления Смотрича премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что средства будут переведены при надлежащем надзоре.

"Средства для арабских городов будут переведены после проверки и наблюдения за тем, чтобы они достигли надлежащего места назначения", - сказал он.

 

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