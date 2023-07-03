



Смотрич ведет переговоры о привлечении международных банков в Израиль

Министр финансов Бецалель Смотрич сообщил, что ведет переговоры с двумя международными финансовыми организациями о возможном открытии банковской деятельности в Израиле. Смотрич обратился к финансовой комиссии Кнессета во время обсуждения процентных ставок, взимаемых банками по ипотечным кредитам, с одной стороны, и банковским депозитам, с другой, пишет Globes.



Смотрич сказал: "Банковская система в Израиле является одной из самых концентрированных в мире. Это отражается на объеме услуг, сумме кредитов, качестве услуг и стоимости услуг. В конечном счете, реальным решением банковской проблемы является конкуренция. Поскольку мы не можем ждать развития сложной конкуренции, поскольку люди уже сегодня "задыхаются", мы уже сами предпринимаем различные шаги". "В последние годы государство предприняло много шагов для развития конкуренции в секторе. Существуют цифровые банки, мы упростили регулирование и ведем дискуссии, чтобы упростить его еще больше, и в настоящее время я веду диалог с двумя международными организациями относительно их попыток войти сюда, в банковскую систему Израиля".



Смотрич рассказал о шагах по упрощению регулирования, которые, по его мнению, занимают слишком много времени, включая онлайн-банкинг и открытый банкинг, которые должны облегчить клиентам банка переход от банка к банку. Он отметил, что недавно отложил реализацию открытой банковской реформы на три месяца, но заявил, что дальнейших отсрочек в этом вопросе не будет. По этому поводу Смотрич подверг критике бывшего управляющего банками Яира Авидана, который ушел в отставку в прошлом месяце.



Смотрич сказал: "Если бы я был банком, я бы тоже тянул с решением этого вопроса, потому что открытый банкинг облегчит людям переход из одного банка в другой и создаст большую конкуренцию. Решение этого вопроса предыдущим руководителем банков было далеко не удовлетворительным, и слишком мало было сделано слишком поздно".



"Отныне я хочу обсуждать этот вопрос еженедельно, чтобы убедиться, что давление и директивы Контролера банков в отношении банков будут более драматичными. Я постараюсь не вмешиваться в работу Банка Израиля, но он также должен понимать, что ему необходимо действовать с банками гораздо решительнее. Можно заморозить процентные ставки или предоставить льготные периоды (отсрочка выплаты основного долга на определенный срок), чтобы распределить выплаты по кредиту на более длительный период. Есть банки, которые уже делают это, но, на мой взгляд, этого недостаточно", - заявил Смотрич.



Министр подчеркнул, что, по его мнению, может помочь изменить ситуацию в банковской системе и сделать конкуренцию эффективной и реальной: информирование общественности. По его словам, если в дело вмешаются выборные должностные лица, эта ситуация существенно изменится.



“Сегодня нам труднее всего создать конкуренцию, так это осведомленность общественности, — сказал Смотрич. - Если мы проведем совместную кампанию, коалицию и оппозицию, с интервью и заявлениями в СМИ, это приведет к кардинальным изменениям. 120 депутатов, которые примут участие в информационной кампании по этому вопросу, могут привести к большим изменениям в поведении потребителей. Сегодня мы видим большую лояльность клиентов к своим банкам”.



Смотрич добавил: "Сейчас я ищу формулу, которая приведет к тому, что государство получит максимальную прибыль от налогообложения банков, причем так, чтобы она не уходила в государственную казну просто так, а чтобы мы выделяли из нее определенную сумму соответствующим целевым группам населения. Мы очень близки к тому, чтобы найти такую формулу. Основной причиной моей встречи на прошлой неделе с управляющим Банка Израиля и его командой был анализ областей, заемщиков, которые испытывают наибольшие трудности, и понимание того, как дать точный ответ. Когда мы имеем дело с этими областями, мы также не будем подпитывать инфляцию".



"Если мы потребуем определенную маржу между процентной ставкой по кредиту и процентной ставкой по депозитам, мы можем получить меньше кредитов. На мой взгляд, такое предложение не является хорошим предложением. У банков сейчас нет мотивации давать кредиты, они и без этого достаточно прибыльны. В результате мы получим гораздо меньше кредитов для тех, кто в них действительно нуждается. Мы рассматриваем другие пути - рассматриваем тендер на дефолтный депозит, для того чтобы произвести более правильную поставку. В конечном счете, будет также помощь от нас, правительства, в тех областях, где мы знаем, как решать вопросы", - подчеркнул Смотрич.



