



Смотрич тоже пригрозил Нетаниягу уйти в отставку

Министр финансов Бецалель Смотрич тоже пригрозил премьер-министру Биньямину Нетаниягу уйти отставку.



Он собирается это сделать в том случае, если в бюджете партии харедим получат дополнительные более 600 млн шекелей.



Ранее с аналогичными угрозами выступили в "Агудат Исраэль". Депутаты сказали, что фракция покинет коалицию, если не получит требуемые дополнительные средства.



Правительство должно принять бюджет до 29 мая. В противном случае, оно будет автоматически распущено, а в Израиле назначат новые выборы.

