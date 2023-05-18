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Смотрич тоже пригрозил Нетаниягу уйти в отставку
18.05.2023 20:45 Алина Груднева

Смотрич тоже пригрозил Нетаниягу уйти в отставку

Министр финансов Бецалель Смотрич тоже пригрозил премьер-министру Биньямину Нетаниягу уйти отставку.

Он собирается это сделать в том случае, если в бюджете партии харедим получат дополнительные более 600 млн шекелей.

Ранее с аналогичными угрозами выступили в "Агудат Исраэль". Депутаты сказали, что фракция покинет коалицию, если не получит требуемые дополнительные средства.

Правительство должно принять бюджет до 29 мая. В противном случае, оно будет автоматически распущено, а в Израиле назначат новые выборы.
 

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