



Смотрич создает комитет по ликвидации монополий и продовольственных гигантов

Министр финансов Бецалель Смотрич объявил сегодня о создании общественного комитета, который должен будет в течение трех месяцев рекомендовать меры, которые приведут к ликвидации монополий и продовольственных гигантов.



Главой комитета станет представитель общественности, назначенный министром финансов и министром экономики.



Смотрич указал на то, что монополисты ответственны за значительную составляющую роста стоимости жизни. "Это будет упорная и нелегкая борьба, но мы победим. Прожиточный минимум - это не судьба, и граждане Израиля заслуживают того, чтобы получать больше, а платить меньше", - сказал Смотрич.