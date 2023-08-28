



Смотрич согласился выделить средства арабским городам, но под надзором

На встрече в воскресенье вечером с местными арабскими лидерами и главой ШАБАКа Роненом Баром министр финансов Бецалель Смотрич согласился высвободить средства, предназначенные для арабских муниципалитетов, которые он недавно заморозил из-за якобы опасений, что они могут попасть в руки криминальных элементов.



Как пишет The Times of Israel, Смотрич заявил, что средства на общую сумму 200 миллионов шекелей будут переведены в ближайшие недели. Но он будет добиваться создания механизма, позволяющего лучше контролировать использование средств.



На встрече также присутствовали комиссар полиции Коби Шабтай и министр внутренних дел Моше Арбель. Полиция и ШАБАК согласились сотрудничать с другими властями, чтобы предотвратить неправомерное использование средств.



Министерства финансов и внутренних дел заявили, что выделят средства и примут меры для борьбы с организованной преступностью в арабском сообществе.



На встрече также обсуждалась угроза кандидатам на предстоящих муниципальных выборах со стороны организованных преступных группировок на фоне волны насильственной преступности.





