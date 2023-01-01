



Смотрич решил отменить налог на сладкие напитки

Министр финансов Бецалель Смотрич решил отменить налог на сладкие напитки.



Это его первое решение на данном посту после вступления в должность.



В частности, Смотрич поручил как можно быстрее подготовить распоряжения об отмене налога на сладкие напитки, которые были введены предыдущим правительством. Также он хочет отменить единовременный налог на одноразовую посуду.



Он распространялся на подслащенные и диетические прохладительные напитки. Решение вступило в силу с января 2022 года.



