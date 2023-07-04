



Смотрич предлагает беспошлинный ввоз молока на три месяца

Министр финансов Бецалель Смотрич опубликовал вчера для общественного обсуждения проект постановления об отмене пошлины на импортное молоко, которая в настоящее время составляет 40%, сроком на три месяца. Израиль в настоящее время страдает от нехватки молока.



Организации молочных фермеров всегда заявляли, что импорт молока невозможен из-за его короткого срока хранения или экономически нецелесообразен. Однако запросы Министерства финансов к специалистам в этой области и к импортерам показали, что импорт молока действительно возможен. Но на политическом уровне этот шаг будет означать лобовое столкновение с организациями молочных фермеров.



Поскольку цены на молоко в Европе намного ниже, чем в Израиле, возможно, импортное молоко будет даже дешевле, чем молоко местного производства при условии контроля над ценами. По данным сайта Numbeo, например, молоко в Польше на 45% дешевле, чем в Израиле. Польша является одной из стран, рассматриваемых как поставщик импортного молока, и даже с учетом различных затрат на импорт розничная цена молока оттуда может быть на 20-30% ниже, чем цена местного молока при контроле цен.



Некоторые ритейлеры опасаются, что инвестиции в сертификацию кашрута и в операции по импорту не окупятся, учитывая короткий срок, на который будут приостановлены таможенные пошлины. Другие уже начали планировать закупки, даже в случае сохранения таможенной пошлины, так как им приходится ввозить сырье по убыточным ценам, чтобы обеспечить бесперебойные поставки молока, являющегося якорным продуктом в любом супермаркете.

Со своей стороны, молочные фермеры категорически против импорта. Хотя их традиционный аргумент состоит в том, что импорт молока нецелесообразен, соглашения между организациями молочных фермеров и правительством должны, на первый взгляд, исключать их в любом случае.



В ответ на шаг, предложенный Смотричем и Министерством финансов, Лиор Симха, генеральный директор Ассоциации производителей молока, сказал: “Сегодня вечером государство снова продемонстрировало, что с ним нельзя договариваться. После бесчисленных дискуссий с министром финансов, чиновников бюджетного отдела и в комитете Кнессета по экономическим вопросам, в котором мы разъясняли всем заинтересованным важность сохранения местного производства, Министерство финансов снова плюет в лицо фермерам и отдает предпочтение производителям в Польше, Венгрии и других странах Восточной Европы, обогащая импортеров”.

