



Смотрич подписал очередной указ о налогах на топливо

В пятницу, 28 июля, министр финансов Бецалель Смотрич подписал очередной указ о снижении налога на топливо.



По данным Минфина, это сделано для того, чтобы предотвратить рост цен для потребителей в начале августа.



Таким образом, в следующем месяце стоимость топлива останется на прежнем уровне - 6,85 шекеля за литр.



"Мы продолжаем борьбу со стоимостью жизни и не допускаем роста цен на топливо. Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы облегчить жизнь граждан Израиля и защитить экономику страны", - сказал Смотрич.