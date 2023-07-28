Смотрич подписал очередной указ о налогах на топливо
В пятницу, 28 июля, министр финансов Бецалель Смотрич подписал очередной указ о снижении налога на топливо.
По данным Минфина, это сделано для того, чтобы предотвратить рост цен для потребителей в начале августа.
Таким образом, в следующем месяце стоимость топлива останется на прежнем уровне - 6,85 шекеля за литр.
"Мы продолжаем борьбу со стоимостью жизни и не допускаем роста цен на топливо. Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы облегчить жизнь граждан Израиля и защитить экономику страны", - сказал Смотрич.