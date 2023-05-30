



Смотрич планирует облагать “сверхприбыли” банков налогом

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил сегодня на конференции Эли Гурвица по экономике и обществу, что планирует облагать налогом растущую прибыль банков после повышения процентных ставок. Банковский индекс Тель-Авивской фондовой биржи (TASE) отреагировал на это заявление, сразу же упав на 2,4%.



“В контексте борьбы с инфляцией и высоким прожиточным минимумом нельзя не упомянуть о прибылях банка в результате повышения процентных ставок. Они получают эти прибыли от текущей ситуации и больших процентных разрывов между кредитами и депозитами, а не за счет тяжелой работы и повышения эффективности”, – заявил министр.



“Я нахожу очень логичным обложить эти сверхприбыли налогом с высокой ставкой, главным образом для того, чтобы лишить банки мотивации для их получения и заставить вернуть их населению, используя различные инструменты, имеющиеся в их распоряжении”, – добавил Смотрич.



По мнению министра, такой налог на сверхприбыль – это “лучший способ исправить несправедливость, вызванную разницей в процентных ставках, и облегчить ситуацию для получателей ипотечных кредитов”.



Министр финансов сообщил об огромной прибыли, зафиксированной банками за последние 30 месяцев. В 2021 году пять крупнейших банков Израиля, Leumi, Hapoalim, Discount, Mizrahi Tefahot и First International, сообщили о рекордной совместной прибыли в размере 18 миллиардов шекелей. Этот рекорд был побит в 2022 году, когда совокупная прибыль пяти крупнейших израильских банков выросла до 24 миллиардов шекелей, в основном за счет роста процентных доходов, которые были переведены на кредиты, но в меньшей степени на депозиты. Среднегодовой платеж по ипотеке за последний год вырос на 1200 шекелей.



В 2023 году прибыль банков продолжает расти. В первом квартале года совокупная чистая прибыль пяти крупнейших банков составила 6,25 миллиарда шекелей, несмотря на то, что Leumi сократила свою прибыль на 1 миллиард шекелей из-за резкого падения курса акций американского банка Valley National, в котором она владела крупной ставкой.