



Смотрич отверг мрачные предупреждения высокопоставленных чиновников Минфина

Оппозиция правительственной реформе судебной системы достигла точки кипения в Министерстве финансов. В начале недели министр финансов Бецалель Смотрич встретился со своими высокопоставленными чиновниками, которые предупредили его об опасностях и экономических последствиях законодательства, проталкиваемого правительством, сообщает Globes.



Ранее чиновники Минфина обсуждали реформу только на внутренних форумах, без присутствия Смотрича. В последние недели некоторые высокопоставленные чиновники просили о встрече со Смотричем, и генеральный директор Шломи Хейслер попросил их подготовить мнение и прогнозы, которые можно было бы представить министру. После их получения в последние дни была организована встреча, на которой Смотрич присутствовал накануне вечером прямо из аэропорта Бен-Гурион, вернувшись из-за границы.



Наиболее резкие мнения, высказанные в ходе обсуждений, были высказаны главой бюджетного отдела Йогевом Гардосом, главным экономистом Широй Гринберг и юрисконсультом Министерства финансов Аси Мессингом. Гардос подсчитал, что законодательные меры могут привести к снижению кредитного рейтинга Израиля и сокращению ВВП примерно на 50-100 миллиардов шекелей в год в долгосрочной перспективе. Гринберг представил более полные оценки, которые включали ущерб экономике, выходящий за рамки самого понижения кредитного рейтинга, и который, по подсчетам Globes, может достичь ВВП в размере 300 миллиардов шекелей при полном осуществлении судебной реформы.



Мессинг представил значение законодательства в отношении прав собственности и договорных прав, а также влияние, которое оно может оказать на экономику с точки зрения неопределенности инвесторов. Мессинг изобразил тревожную картину, в которой ослабление государственных институтов сделает Израиль гораздо менее привлекательным в глазах всего мира.



В пресс-релизе, выпущенном Министерством финансов после встречи, говорится: “В ходе обсуждения были представлены макроэкономические данные Израиля, а также возможные риски и возможности реформы и протест против нее”.



На самом деле чиновники представляли только риски - а "возможности" в основном представлял сам Смотрич.



Дополнительные риски были представлены генеральным бухгалтером Яли Ротенбергом, который сосредоточился на анализе рынка капитала, акций, иностранной валюты и государственных облигаций. Директор Налогового управления Израиля Эран Яаков также говорил о потенциальном падении государственных доходов.



Выслушав прогнозы своих высокопоставленных чиновников, Смотрич дал понять, что его не трогают ужасные сценарии и он уверен, что риски можно застраховать.



По словам Смотрича, представленные ему заключения свидетельствовали о подверженности серьезным экономическим рискам только в среднесрочной перспективе, тогда как в ближайшей перспективе цифры были далеко не драматичными.



Обсуждения также коснулись того, нанесут ли законодательные меры вред израильской демократии. Некоторые из присутствовавших сказали Смотричу, что, в конце концов, не имеет значения, думает ли он сам, что реформа укрепит демократию, если иностранные инвесторы и кредитно-рейтинговые агентства думают иначе.



Смотрич представил свой выход из кризиса, который включает значительное смягчение реформы. Смотрич сказал, что весь экономический риск проистекает из того, что мир будет думать, что есть ущерб для демократии, в то время как правительство пытается достичь согласованного плана, и подчеркнул, что в действующей редакции законодательства “будут вещи, которые не будут включены в конце”.



Смотрич выразил полную уверенность, что ему удастся убедить мир в том, что это успешная реформа, которая не изменит правительство в Израиле в худшую сторону. Он понимал, что мир может не изменить свое мнение о реформе в ближайшие год или два, но сказал, что в течение трех лет это произойдет, потому что, по его мнению, “мир увидит в ретроспективе, что никакого ущерба не было нанесено, и вернет назад веру в Израиль“.



Смотрич опубликовал в Facebook длинный пост, в котором сослался на выводы чиновников Минфина. Он подтвердил свою позицию о том, что “реформа будет очень полезна для израильской экономики“.



Смотрич писал: “Действительно были представлены исследования, которые показывают связь между ущербом для демократических институтов и ослаблением рейтинга экономики — с точки зрения процентных ставок и роста и доходов государства от налогов, на неверном, если не сказать необоснованном, предположении, что реформа вредит демократическим институтам“. Суть в том, что Смотрич считает, что, в конечном счете, иностранные инвесторы и кредитно-рейтинговые агентства убедятся в правоте правительства. “Ложь долго не живет“, — сказал он.



