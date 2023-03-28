



Смотрич отменяет налог на безалкогольные напитки

Приказ об отмене налога на сладкие безалкогольные напитки будет представлен правительству на утверждение во вторник, сообщил министр финансов Бецалель Смотрич.



“В преддверии Песаха мы снижаем налог на сладкие напитки. Это существенное снижение стоимости потребительской корзины населения. В то же время я договорился с Министерством здравоохранения о создании совместной группы для изучения вопроса поощрения потребления здоровой пищи и сокращения потребления сахара", - сказал Смотрич.

