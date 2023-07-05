



Смотрич обдумывает госпомощь по ипотеке на фоне борьбы с сверхприбылями банками

Министерство финансов изучает возможность использования запланированного налогообложения сверхприбылей банков для финансирования фонда субсидирования ипотечных кредитов для домохозяйств, сильно пострадавших от повышения процентных ставок. Согласно предложениям, такие домохозяйства будут получать гранты по разным ставкам. Однако неясно, когда этот план вступит в силу, и если это все же произойдет, то у специалистов Министерства финансов есть длинный список оговорок по этому поводу.



Чиновники Минфина признают, что четкая работа над инициативой еще не велась, а некоторые даже выступают против. Бюджетное управление и Налоговое управление Израиля выдвинули различные трудности, которые могут возникнуть в результате специального налогообложения банков, а у Главного бухгалтерского управления есть оговорки в отношении субсидирования ипотечных кредитов.



Фонд помощи ипотечным заемщикам по-прежнему остается “сырой” идеей. Хотя Смотрич заявил, что Минфин “очень близок к составлению формулы” вопросов по этому поводу больше, чем ответов. Как будут отбирать тех, кто имеет право на субсидию? Когда будет создан фонд? Как будет работать механизм? И не приведет ли это к разжиганию инфляции, поскольку удорожание кредитов является целью ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы обуздать частное потребление? Через полторы недели высокопоставленные чиновники Министерства финансов и Банка Израиля планируют добиться прогресса в этом вопросе и, вероятно, сформируют группу, которая даст ответы.



Смотрич полон решимости бороться с сверхприбьілями банков, и решения, предложенные Бюджетным управлением, его не удовлетворяют. В данный момент министр предлагает несколько идей – обложение сверхприбылей налогом, создание фонда помощи по ипотеке, депозитный тендер, гарантированная государством ипотека, и даже привлечение иностранных банков. Несмотря на все его заявления, ни по одному из этих предложений до сих пор нет твердого плана.



Считается, что главная цель Смотрича – разобраться с тем, что вызвало бурю негодования: заставить банки повышать процентные ставки по депозитам так же, как они повышали их по кредитам. Если они это сделают, министр, вероятно, откажется от сложного законодательства. Но это не поможет более слабым слоям населения, главной проблемой которых являются банковские овердрафты.