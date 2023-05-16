



Смотрич о Фонде арноны: Бней-Брак - на стороне плательщиков, а не получателей



В интервью радио Галей ЦАХАЛ министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал принятие закона о Фонде арноны, который был утвержден финансовым комитетом.



Он сказал: "Изучаются возможности заморозить налоги на недвижимость на этот год. Для этого нужен диалог с местными властями".



Смотрич также ответил на заявления о том, что план создания фонда налога на недвижимость нанесет ущерб Эйлату, который потеряет миллионы шекелей от этого шага. "Я говорил с мэром Ланкри, и мы хотим это исправить", - заявил он, - "оппозиция не позволила нам это сделать, надеюсь, мы сможем сделать это в будущем".



Смотрич также опроверг утверждения о том, что фонд налога на недвижимость будет служить ультраортодоксальному сектору за счет трудоспособного населения. "Насколько я понимаю, Бней-Брак должен быть больше похож на сторону, которая платит, чем на сторону, которая получает, там не так много жилищного строительства", - заявил он. Глава муниципалитета, который изменит политику и начнет планировать и строить жилые дома - получит выгоду".