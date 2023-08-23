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Смотрич: никаких денег арабскому сектору без механизмов надзора
23.08.2023 19:56 Алина Груднева

Смотрич: никаких денег арабскому сектору без механизмов надзора

Министр финансов Бецалель Смотрич вновь объявил, что не намерен передавать арабским муниципалитетам деньги разработки механизмом тщательного надзора.

Соответствующее заявление он сделал на фоне роста числа убийств в арабском секторе.

По его словам, деньги из бюджета оседают в карманах преступных группировок, не доходя до граждан. Смотрич призвал создать специальный механизм надзора для того, чтобы получить гарантии, что средства дойдут по назначению.

"Мы проведем диалог со всеми профильными министерствами, сформулируем эти механизмы и только потом выделим средства", — пояснил он.

 

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