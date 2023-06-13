



Смотрич назначил Йосефа Зингера новым главой Управления по ценным бумагам

Министр финансов Бецалель Смотрич объявил сегодня, что он решил назначить Йосефа Зингера на пост председателя Управления ценных бумаг Израиля вместо Аната Гетты, срок полномочий которого истек два месяца назад. 44-летний Зингер – партнер отдела корпоративного права и ценных бумаг юридической фирмы Herzog Fox & Neeman. Назначение подлежит утверждению Комитетом по проверке назначений в государственных компаниях.



“Министерство финансов в ближайшее время внедрит углубленные процессы в израильской экономике, целью которых является продвижение экономики вперед и ведение решительной борьбы по вопросу стоимости жизни. Зингер присоединится к руководству министерства финансов, чтобы разработать новые финансовые инструменты для поддержки различных отраслей экономики, укрепить фондовую биржу, сократить и укрепить регулирование и многое другое”, – сказал министр.



Новое назначение Зингера означает для него возвращение на государственную службу. До прихода в Herzog Fox & Neeman он семь лет работал юристом в Министерстве юстиции. В этом качестве он наблюдал за принятием одного из самых важных экономических законов последних лет, нового Закона о несостоятельности, и приложил руку ко многим экономическим реформам, проведенным в те годы, таким как регулирование секьюритизации, регуляризация доля государства в природных ресурсах Израиля (комитеты Шешинского), газовый план, небанковское кредитование и комитет, проверявший урегулирование долгов в Израиле.



Зингера ждет множество испытаний на посту главы Управления ценных бумаг Израиля. Одной из важнейших задач будет укрепление Тель-Авивской фондовой биржи, чтобы она привлекала инвесторов в то время, когда многие предпочитают зарубежные рынки.

Еще одной задачей будет продвижение открытой банковской реформы, большая часть которой находится в ведении Управления по ценным бумагам, например, регулирование финансовых технологий, внедренных в финансовую систему.



“Относительная стагнация на израильском рынке капитала требует немедленного внимания. К сожалению, у Зингера не будет сто дней отсрочки. Управление по ценным бумагам Израиля должно быстро ввести ряд мер, которые будут поощрять инвестиции в израильские компании, а не в публичные компании на другие фондовые биржи по всему миру. Израильская фондовая биржа является важным двигателем роста для выхода экономики из надвигающегося замедления”, – считает Илан Флато, президент и главный исполнительный директор Израильской ассоциации публичных компаний.