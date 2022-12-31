



Смотрич намерен заморозить повышение тарифов на электроэнергию на 2-3 месяца

Новый министр финансов Бецалель Смотрич намерен заморозить тарифы на электроэнергию на два-три месяца и потом рассмотреть дальнейшую судьбу тарифа в ходе обсуждений бюджета на новый год. Не исключено, что электричество не подорожает с 1-го января на 8,2%, как решил Совет по электроэнергии.

Относительно других тарифов решения пока нет, хотя это было главным экономическим месседжем Ликуда и его партнеров.



Известно, что Смотрич работает над программой снижения стоимости жизни, и известны уже некоторые пункты этой программы.



Для самых нуждающихся граждан министр планирует ввести талоны на продукты питания. Трудящимся, получающим минимальную зарплату или около того, глава минфина обещает повысить выплаты по “отрицательному подоходному налогу”.



Люди, относящиеся к среднему классу, могут получить половину или полную льготную налоговую единицу “некудат зхут”, то есть уменьшение налога на 110 или 220 шекелей в месяц.



Еще один пункт в программе Смотрича касается детских дошкольных учреждений. Он обещал избирателям сделать бесплатными ясли для детей до трех лет. Это оказалось нереалистичным, и теперь он рассматривает другие возможности – удешевление садиков и субсидирование групп продленного дня.