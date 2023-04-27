



Смотрич хочет продлить налоговые льготы для тех, кто работает в поздние смены

В четверг министр финансов Бецалель Смотрич после консультации с министром экономики Ниром Баркатом утвердил официальное обращение в Комитет финансов с целью продления действия положений о предоставлении налогового кредита в размере 15% по подоходному налогу для тех, кто работает во вторую и третью смену.



После одобрения Комитетом предложенных правил министр финансов подпишет их, и они вступят в силу задним числом с даты истечения срока их действия.