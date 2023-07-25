



Смотрич хочет изменить определение резидентства для налогообложения

Министр финансов Бецалель Смотрич опубликовал для общественного обсуждения законопроект, который кардинально меняет формулы определения того, кто является резидентом Израиля для налогообложения. В проекте закона изложены четкие правила определения резидента Израиля для целей налогообложения, предложен “налог на выезд из Израиля”, который до сих пор почти не собирался, и расширено требование отчитываться перед налоговой службой Израиля за цифровые валюты.



Законопроект устанавливает неоспоримые презумпции, которые не могут быть опровергнуты, определяющие, является ли физическое лицо резидентом Израиля или резидентом за границей на основе количества дней, проведенных в стране в течение налогового года, без необходимости учета личных связей человека. По мнению Налоговой службы и Министерства финансов, принятие законодательства принесет четкую конкретику в определении резидентства для целей налогообложения, снизит трения между Налоговой службой и налогоплательщиками и уменьшит ущерб для государственных доходов от налогового планирования.



Новое законодательство предлагает урегулировать один из основных источников споров с налоговой инспекцией, опираясь на неоспоримые цифры.

Если человек проводит 183 или более дней в течение каждого из двух последовательных налоговых лет в Израиле, он будет считаться резидентом Израиля даже если владеет постоянным домом за границей и его семья живет за границей. И наоборот, тот, кто проводит в Израиле менее 30 дней в каждом из четырех последовательных налоговых лет, будет считаться резидентом за границей, даже если у него есть постоянный дом и семья в Израиле.

В случаях, попадающих между этими презумпциями, продолжает применяться действующее законодательство.



В последние годы Налоговая служба Израиля провела судебные тяжбы с десятками израильтян, которые покинули Израиль или проживали за границей в течение определенного периода времени и не сообщали о своих доходах на том основании, что они не были резидентами Израиля. Самым громким делом стало дело модели Бар Рафаэли, которая вместе со своей матерью Ципи Рафаэли была осуждена за ряд налоговых правонарушений, в том числе за сокрытие своих зарубежных доходов. Еще один известный случай касался игрока в покер Рафи Амита, который платил налоги как резидент Израиля, несмотря на то, что большую часть времени проводил за границей. Эта проблема актуальна для десятков тысяч израильтян, которые ездят за границу на работу в течение определенного периода времени, от нескольких месяцев до нескольких лет.



В соответствии с новыми определениями, если те, кто покидает Израиль, тем не менее определяются как жители Израиля, они будут обязаны платить налог в Израиле с доходов, возникающих в любой точке мира. Если они подпадают под определение иностранного резидента, их обязанность по налогообложению будет относиться только к доходу, полученному в Израиле.



Критики законопроекта утверждают, что новое определение крайне невыгодно тем, кто покидает страну.