



СМИ: В бюджет планируется включить 5 млрд шекелей, обещанных партиям харедим

В рамках государственного бюджета на следующие два года правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу должно утвердить 5 миллиардов шекелей на расходы, обещанные ультраортодоксальным партиям в рамках коалиционных соглашений, сообщает 13 канал.



По данным СМИ, большая часть этих средств пойдет ешивам и учителям ультраортодоксальных учебных заведений.



Сообщается, что 500 миллионов шекелей пойдут Министерству Иерусалима, Традиций и горы Мерон, и государственному органу по социально-экономическому развитию ультраортодоксальной общины. Остальные деньги будут выделены для множества других организаций и целей.