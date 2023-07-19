



СМИ: Украина уже готовит временный маршрут для экспорта зерна

Украина решила создать временный маршрут для того, чтобы продолжить экспорт продовольствия по Черному морю после выходе России из "зерновой сделки". Об этом сказано в официальном письме Украины для Международной организации судоходства ООН, пишет The Guardian.



По данным издания, в письме сказано, что Украина "приняла решение установить на временной основе рекомендованный морской маршрут".



"Его цель - способствовать разблокированию международного судоходства в северо-западной части Черного моря", - отмечается в письме.



При этом уточняется, что маршрут будет проходить через территориальные воды и исключительную морскую экономическую зону Румынии.



Отметим, последние несколько месяцев Россия продолжала блокировать действие "зерновой сделки", в рамках которой у Украины была возможность экспортировать свое продовольствие по Черному морю.



Действие договоренностей завершалось 17 июля, и Россия в тот же день заявила, что не будет продлевать "зерновую сделку". Чиновники страны-агрессора пожаловались, что условия их страны якобы не выполняют.



Позже президент Украины Владимир Зеленский официально предложил Турции и ООН продлить действие Черноморского соглашения без участия РФ.