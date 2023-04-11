



СМИ: Правительство планирует потратить суверенный фонд благосостояния

Согласно коалиционному соглашению, Фонд граждан Израиля для получения прибыли от морского газа страны, предназначенной для будущих поколений, будет немедленно использован, пишет Globes.



На прошлой неделе Министерство финансов опубликовало первый годовой отчет Citizen's Fund, суверенного фонда благосостояния. После многих лет задержек в фонд наконец-то начали поступать деньги из прибыли от продажи израильского шельфового газа. В середине 2022 года в Фонд был внесен первый миллиард шекелей, к концу года Фонд накопил 617 миллионов долларов, или 2,2 миллиарда шекелей по текущему обменному курсу. По последним прогнозам Citizen's Fund, еще $10-12 миллиардов будет собрано за счет роялти и налогов с владельцев израильских морских газовых месторождений.



“Фонд гражданина Израиля был создан для удержания части прибыли от природных ресурсов на благо будущих поколений”, – сообщил министр инансов Бецалель Смотрич.



Проблема в том, что это заявление противоречит анонсированному правительством намерению изменить закон о Фонде, чтобы немедленно использовать суммы, которые только начали накапливаться. Пока Смотрич хвастается “долгосрочным видением на благо всех наших детей, внуков и правнуков”, Минфин уже готовится к директиве, которая откроет сберегательную кассу внуков и правнуков.



В январе S&P направило запрос в министерство финансов по поводу суверенного фонда благосостояния. Рейтинговое агентство запросило информацию, не будет ли нанесен ущерб суверенитету фонда, который в настоящее время управляется за границей. Различные рейтинговые агентства и иностранные инвесторы быстро поняли, что суверенный фонд благосостояния – это верхушка айсберга, к которой движется израильская экономика.



Законодательство, необходимое для вывода средств из Фонда благосостояния, еще не было предложено ни Премьер-министром или Министерством финансов. Официально этот шаг еще не инициирован, но коалиция уже провела закрытые переговоры по этому вопросу. Главный бухгалтер Министерства финансов считает, что открытие суверенного Фонда благосостояния сопряжено с рисками. Бюджетное управление также не в восторге от правительственного механизма финансирования своих планов в обход бюджета. С другой стороны, помощники Смотрича поддерживают планы использования суверенного фонда на текущие нужды.



Если правительству удастся заполучить деньги Фонда, то оно получит относительно небольшую сумму, хотя в будущем сюда потечет мощный поток денег. Ежегодно в Фонд будет поступать один-два миллиарда шекелей от энергетических компаний, а также доходы от инвестиций, которые составили 1,2% в 2022 году, несмотря на падение рынков. Деньги Фонда несколько расплывчато предназначены для инфраструктуры, а почти любой правительственный план может быть определен как инфраструктура.



В настоящее время отсутствует механизм очередности распределения денег из Фонда. В зависимости от того, какой законопроект будет представлен премьер-министром, может возникнуть ситуация, при которой средства изымаются без должного контроля, в отличие от средств из государственного бюджета. Будут ли инфраструктурные деньги использоваться для национальных проектов, таких как строительство больниц, еще одного аэропорта или железных дорог? Возможно нет. Такая инфраструктура будет продолжать финансироваться из государственного бюджета.



Более вероятен сценарий, когда относительно небольшая сумма денег больше подойдет для заполнения конкретных, а иногда и отраслевых дыр. Например, одной из уже выдвинутых идей было использование средств для создания классных комнат для учебных заведений, которые не преподают основные предметы –математику и английский язык, и поэтому не получают полного финансирования от государства.



По иронии судьбы Нетаниягу был первым, кто предсказал, что политики попытаются взять под контроль Фонд и использовать деньги для целей, для которых они не предназначались. Более десяти лет назад он потребовал закрепить суверенное положение Фонда законодательное, чтобы гарантировать, что будущие поколения будут получать прибыль от газовых открытий. Именно Нетаниягу придумал идею Фонда благосостояния в 2010 году, вскоре после открытия газовых месторождений.



Еще одна сложность при выводе денег из Фонда заключается в том, что подавляющая их часть неликвидна. Согласно инвестиционной политике, большая часть суммы вложена в акции (60%), а остаток в основном в корпоративные облигации (36,5%). Только небольшая сумма денег хранится в наличных деньгах – 3,5%. Эта сумма наличных предназначена для использования государством. Согласно Закону о фондах, в каждый из первых десяти лет своей деятельности фонд будет перечислять в государственный бюджет сумму, равную 3,5% своих активов.



Минувший год стал первым, когда государство заработает на “налоге Шешинского”, введенном для энергетических компаний десять лет назад. Однако дивиденды от фонда, которые в настоящее время составляют “всего” около 21 миллиона долларов, по-прежнему ничтожны по сравнению с государственным бюджетом. Сумма, накопленная на данный момент в Фонде, значительно ниже первоначальных прогнозов. Десять лет назад Банк Израиля подсчитал, что на этом этапе Фонд должен был накопить более 4 миллиардов долларов, что в шесть раз больше, чем сумма, которую Фонд имеет сейчас.