



СМИ: Маск занял $1 миллиард у SpaceX, когда покупал Twitter

Предприниматель Илон Маск занял один миллиард долларов у компании SpaceX в то же время, когда он приобретал Twitter.



Об этом сказано в материале газеты The Wall Street Journal.



"Этот необычный заем является последним примером того, как самый богатый человек мира получил средства от своей бизнес-империи без необходимости навсегда расставаться с акциями, что позволило ему собрать средства для широкого спектра своих начинаний", - сказано в статье.



По словам журналистов, SpaceX одобрила заем собственному гендиректору, который был обеспечен частью его акций в компании.



"В том же месяце Маск снял всю сумму. Невозможно выяснить, почему он взял этот заем. Он выплатил заем вскоре после того, как занял деньги, вернув SpaceX 1 миллиард долларов с процентами в ноябре", - отметили журналисты.