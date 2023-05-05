



СМИ: Израиль и ПА ведут секретные переговоры об эксплуатации запасов газа в Газе

Более 36 миллиардов кубометров природного газа в морской гавани Газы остаются неиспользованными в течение двух десятилетий.



Израильское правительство ведет секретные переговоры с Палестинской администрацией о разработке газового месторождения, расположенного примерно в 36 километрах от берегов Газы, согласно сообщениям 13-го канала.



Согласно данным канала, обсуждения являются частью обсуждения политики и безопасности между двумя сторонами после недавних саммитов в Акабе и Шарм-эль-Шейхе. В прошлом году правительство Израиля провело внутренние переговоры о разработке газового месторождения у побережья Газы, которые были возобновлены совсем недавно после американского посредничества.



Поскольку по закону только государства имеют возможность разрабатывать газовые месторождения, палестинская администрация не может делать это самостоятельно. Предлагаемое решение заключалось бы в том, чтобы Египет спонсировал проект. Израиль, по сообщению израильского новостного канала, уже обратился с предложением к высокопоставленным египетским чиновникам.



Газовые месторождения Газы были впервые обнаружены в 1999 году в палестинских территориальных водах.



Первое месторождение, расположенное примерно в 36 км от побережья, получило название Gaza Marine 1 и содержит около 33 миллиардов кубометров природного газа. Второе месторождение, расположенное в районе морской границы между Газой и Израилем, называлось Gaza Marine 2 и содержит еще три миллиарда кубометров.

