СМИ: Греция купит у Израиля ракеты Spike
Греция подписала соглашение о закупке ракет Spike на сумму 335 миллионов евро у Израиля.
Об этом сообщает "Греческий новостной портал" со ссылкой на израильские источники.
Уточняется, что соглашение включает в себя поставки нескольких версий ракет, которые будут использоваться солдатами, вертолетами, кораблями, катерами.
Некоторые из них будут установлены на транспортных средствах Sandcat компании Plasan. Сделка между Грецией и Израилем также включает дроны наведения типа Orbiter и боевые тренажеры для обучения.