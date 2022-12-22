



СМИ: Греция купит у Израиля ракеты Spike

Греция подписала соглашение о закупке ракет Spike на сумму 335 миллионов евро у Израиля.



Об этом сообщает "Греческий новостной портал" со ссылкой на израильские источники.



Уточняется, что соглашение включает в себя поставки нескольких версий ракет, которые будут использоваться солдатами, вертолетами, кораблями, катерами.



Некоторые из них будут установлены на транспортных средствах Sandcat компании Plasan. Сделка между Грецией и Израилем также включает дроны наведения типа Orbiter и боевые тренажеры для обучения.



