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СМИ: Греция купит у Израиля ракеты Spike
22.12.2022 21:31 Алина Груднева

СМИ: Греция купит у Израиля ракеты Spike

Греция подписала соглашение о закупке ракет Spike на сумму 335 миллионов евро у Израиля.

Об этом сообщает "Греческий новостной портал" со ссылкой на израильские источники.

Уточняется, что соглашение включает в себя поставки нескольких  версий ракет, которые будут использоваться солдатами, вертолетами, кораблями, катерами.

Некоторые из них будут установлены на транспортных средствах Sandcat компании Plasan. Сделка между Грецией и Израилем также включает дроны наведения типа Orbiter и боевые тренажеры для обучения.

 

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