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СМИ: ЕС продлил запрет на импорт зерна из Украины
05.06.2023 12:44 Mignews.ua | фото: pixabay.com (иллюстративное)

СМИ: ЕС продлил запрет на импорт зерна из Украины

Европейский Союз продлил запрет на импорт зерна. Об этом сообщает РАР со ссылкой на достоверный источник в Европейской комиссии. 

Так, источник утверждает, что европейский запрет на импорт из Украины пяти зерновых и масличных культур будет действовать до середины сентября. Это касается импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в пять стран ЕС. 

"Еврокомиссия продлила до середины сентября европейский запрет на импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника", - сообщил источник.

2 мая 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию на период до 5 июня 2023 года, напоминает Корреспондент.net. После этого стало известно, что Венгрия обратилась в ЕС с просьбой продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур для пяти восточноевропейских стран как минимум до конца 2023 года.

В свою очередь, комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский предлагал продлить этот запрет до конца октября.

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