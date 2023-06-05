



СМИ: ЕС продлил запрет на импорт зерна из Украины

Европейский Союз продлил запрет на импорт зерна. Об этом сообщает РАР со ссылкой на достоверный источник в Европейской комиссии.



Так, источник утверждает, что европейский запрет на импорт из Украины пяти зерновых и масличных культур будет действовать до середины сентября. Это касается импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в пять стран ЕС.



"Еврокомиссия продлила до середины сентября европейский запрет на импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника", - сообщил источник.



2 мая 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию на период до 5 июня 2023 года, напоминает Корреспондент.net. После этого стало известно, что Венгрия обратилась в ЕС с просьбой продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур для пяти восточноевропейских стран как минимум до конца 2023 года.



В свою очередь, комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский предлагал продлить этот запрет до конца октября.