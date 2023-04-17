



Словакия приостанавливает импорт зерна и других продуктов из Украины

Словакия приостанавливает импорт зерна и ряда других продуктов из Украины. Об этом написал премьер-министр этой страны Эдуард Хегер на своей странице в Facebook.



"Словакия приостановит импорт зерновых и других продуктов из Украины", – отметил Хегер, и уточнил, что в понедельник, 17 апреля, состоится заседание рабочей группы по этой теме.



Хегер пообещал сообщить о результатах встречи позже.



Ранее, 13 апреля, Министерство сельского хозяйства Словакии распорядилось запретить обработку импортируемого из Украины зерна, а также продажу продукции из украинских зерновых на внутреннем рынке.



15 апреля правительство Польши решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня, чтобы защитить польский аграрный сектор. 16 апреля Венгрия также объявила о временном запрете импорта зерновых и масличных культур из Украины,

напоминает

Европейская правда. При этом сообщалось, что министры сельского хозяйства Украины и Польши в понедельник встретятся на территории Польши для подписания соглашения о дальнейшем экспорте украинского зерна, что вызывает значительное недовольство польских фермеров.