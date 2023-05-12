



Словакия отменила ограничения на импорт агропродукции из Украины

Правительство Словакии одобрило предложение Министерства сельского хозяйства заменить односторонний запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины решением Еврокомиссии. Об этом сообщает TASR.



Сообщается, что запрет на ввоз в Словакию отдельных сельскохозяйственных и пищевых продуктов из Украины или украинского происхождения, а также введение специальных правил перевозки этих продуктов через Словакию официально отменены.



"Теперь в этой области применяется только законодательство ЕС", - подтвердил Андрей Вальнер из пресс-службы Министерства сельского хозяйства.



Отмечается, что меры Еврокомиссии вступили в силу со 2 мая и продлятся до 5 июня.



"В этот период пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника можно ввозить во все страны ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Однако украинская продукция по-прежнему может транспортироваться по территории этих стран", - говориться в сообщении.



В то же время пять стран обязались отменить недавно принятые односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, а также в отношении любой другой продукции, происходящей из Украины.



Напомним, Европейская комиссия 2 мая объявила, что временно запретила импорт агропродукции из Украины в пять государств - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Меры, как отмечалось, должны были вступить в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года.



В течение этого времени пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника могут импортироваться во всех государствах-членах Европейского Союза, кроме пяти вышеупомянутых государств-членов ЕС.

Украина и ЕС создадут совместную платформу по экспорту аграрной продукции.