



Слиты данные о зарплатах сотрудников Google: кто получает больше

В сети произошла утечка данных о зарплатах сотрудников Google.



Информация появилась в распоряжении медиакомпании Business Insider, которая проанализировала оклады, капитал и бонусы более чем 12 000 сотрудников в США в 2022 году.



Согласно отчету, самыми высокооплачиваемыми в Google являются инженеры-программисты седьмого уровня. Их годовой доход оценивается в 718 тысяч долларов.



Базовая зарплата инженеров-программистов составляет от 100 тысяч до 375 тысяч долларов.



В отчет также были включены данные с разбивкой по расе, которые показали, что афроамериканцы зарабатывают в компании в среднем более чем на 20 тысяч долларов меньше, чем их коллеги, как и представители коренных народов или латиноамериканцы.



