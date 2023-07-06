



Скоростной трамвай: все что нужно знать о красной линии в Тель-Авиве



В начале недели было окончательно подтверждено, что “красная линия “ скоростного трамвая в Тель-Авиве начнет работать в конце месяца. Эта линия сочетает в себе скоростной трамвай и метро и соединит Петах-Тикву и Бат-Ям, проходя через Бней-Брак, Рамат-Ган и Тель-Авив. Длина линии составляет 24 км, причем 12 км маршрута проходят под землей через туннель.



В рамках подготовки к открытию красной линии, вот краткий путеводитель обо всем, что вам нужно знать.



Если министерство транспорта не задержит открытие по типичным бюрократическим причинам, красная линия должна открыться к концу месяца, но важно отметить, что все важные разрешения уже получены. Несмотря на это, точной даты пока нет.



На первом этапе на линии будет курсировать 26 составов, которые будут обслуживать две разные линии, короткую и длинную, с 05:40 утра до 12 ночи.



Короткая линия (R3) будет работать только на подземном участке между станцией Кирьят-Арье в Петах-Тикве и станцией Элифелет в Тель-Авиве-Яффо. Длинная линия (R1) будет включать весь участок движения поезда - от центральной станции в Петах-Тикве до станции Комемиют в Бат-Яме.



Что касается частоты движения состава, то ожидается, что на верхнем (длинном) участке он будет прибывать каждые 10 минут, а на нижнем - каждые 6 минут. Компания NTA обещает, что до окончания праздников частота движения поезда увеличится до 4-5 минут на верхнем участке и 3,5 минут на нижнем.



Стоимость всей красной линии - 19 миллиардов шекелей, в проекте, который оценивался в 7 миллиардов шекелей. Стоимость поездки будет такой же, как проезд на междугороднем автобусе в Гуш-Дане (5,5 шекеля за одну поездку).



Кроме того, в настоящее время ведется строительство еще двух линий скоростного трамвая - зеленой и фиолетовой, завершение которых ожидается к 2027 году в разумные сроки и без дальнейших задержек.



