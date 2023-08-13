



Скоростной трамвай: насколько быстрее станут поездки по Гуш-Дану

В ближайшую пятницу, 18 августа, в Гуш-Дане будет запущена красная линия скоростного трамвая, но на пути к реализации ожиданий того, что это - лучшее средство избавления от пробок, еще предстоит преодолеть несколько трудностей.



На первом этапе красная линия поезда пройдет между 4 городами и будет обслуживать около 70 млн. пассажиров в год. Через каждую из 36 станций поезд будет проходить в среднем каждые 6 минут, а не каждые 3 минуты, как было обещано изначально. И все же это удивительная цифра - ведь каждый поезд, как ожидается, будет вмещать до 500 человек, а значит, за час будет проходить 10 поездов, которые перевезут 5 тыс. пассажиров.



Если сравнивать 15 минут между поездкой на скоростном трамвае по полному маршруту от Петах-Тиквы до Бат-Яма и поездкой по 1-й линии на автобусе, вмещающем максимум 80 пассажиров и прибывающем каждые 5 минут, т.е. 12 раз в час, то организация перевозит в общей сложности 960 пассажиров. Смысл - огромный разрыв в количестве пассажиров.



В ходе опроса, проведенного компанией "Мобит-Панго" два года назад выяснилось, что достаточно, чтобы только 15% автомобилей, которые сегодня ездят по утрам по Гуш-Дану, не выезжали на дорогу, чтобы мы почувствовали облегчение от пробок.



12-й канал израильского ТВ сравнил время поездки на автобусе по сравнению с личным автомобилем и скоростном трамвае. Измерения проводились на основе тестовой поездки на поезде и информации в реальном времени о времени поездки на автобусе в часы пик (07:00-08:00 утра). Время движения поезда, конечно, может меняться в зависимости от привычек посадки и высадки пассажиров поезда. Оценка времени поездки на личном автомобиле была проведена с помощью карт Google также в эти часы.



В результате сравнения выяснилось, что время в пути от станции Бейлинсон до станции Азриэли в Тель-Авиве составляет 40 минут на автомобиле, 50 минут на автобусе и 30 минут на скоростном трамвае.



Время в пути от станции Карлибах в Тель-Авиве до станции Жаботински в Бат-Яме составило 20 минут на автомобиле, 50 минут на автобусе и 30 минут на скоростном трамвае.



Время в пути от станции Арлозоров в Тель-Авиве до станции Элифелет в Яффо составило 20 минут на автомобиле, 40 минут на автобусе и 15 минут на скоростном трамвае.