



Сколько женщин работает в сфере хай-тек в Израиле: отчет

Новый отчет Power in Diversity показал, что женщины составляют лишь треть от всех сотрудников в сфере хай-тек (высоких технологий).



Согласно отчету, женщины составляют 34% рабочей силы в сфере высоких технологий в Израиле, что всего на 0,4% больше, чем в 2021. Об этом сообщает CTech.



Несмотря на высокий спрос на таланты и активные усилия по набору персонала в первой половине 2022 года, количество женщин на руководящих должностях также увеличилось лишь незначительно: согласно отчету, 24% женщин занимают руководящие должности. Доля женщин на технологических должностях составляет 27,8%.



Также в отчет впервые были включены данные об арабах и ультраортодоксах, работающих в хай-тек.



Несмотря на то, что арабы составляют 20% населения Израиля, они представляют лишь 0,2% стартап-индустрии. В традиционной технологической отрасли их доля составляет примерно 2-3%. Около 16% израильских арабов имеют ученые степени в области STEM.



Подсчитано, что только 0,4% сотрудников стартапов являются ультраортодоксами. Большинство из них женщины.