



Сколько зарабатывает экс-глава Моссада в американском подразделении Doral

Согласно годовому финансовому отчету Doral Group, компенсационный пакет бывшего главы Моссада Йосси Коэна в качестве директора Doral Renewables LLC, американской дочерней компании Doral Group Renewable Energy Resources, составляет 24 миллиона шекелей. Большая часть суммы – 23 миллиона шекелей – представлена ​​в виде вознаграждения акциями, а оставшаяся часть как зарплата за управление. Кроме того, Коэн получит бонус в размере 2 миллионов долларов, когда Doral Renewables LLC сделает первичное публичное размещение акций. До тех пор он будет получать ежемесячную зарплату в размере 25 000 долларов.



Группа Doral, возглавляемая Джейкобом Нойманом и контролируемая председателем правления Дороном Давидовицем и Алоном Кеселем, которые совместно владеют 37,6% акций компании, строит фермы солнечной энергии в Израиле и за рубежом, в основном в США, где намечены ее планы по расширению. Остальные четверо самых высокооплачиваемых сотрудников Doral, включая самого Ноймана, Давидовица и финансового директора Doral Renewables LLC Эвана Списа, сильно отстают от Коэна: в прошлом году их компенсационные расходы составили 1-2 миллиона шекелей.



Чрезвычайно высокая компенсация Коэна объясняется сделкой, которая состоялась в октябре прошлого года и привела к исключительной прибыли, зафиксированной Doral Group. Фонд Apollo инвестировал 500 миллионов долларов в Doral Renewables LLC посредством выпуска конвертируемых облигаций. Это привело к единовременной разблокировке прибыли в размере 1,11 миллиарда шекелей.



Исключительная прибыль, даже если это разовое событие, все же является показателем прогресса деятельности Doral в США. Компания строит первую фазу проекта Mammoth Solar в Индиане (Mammoth North) и сообщает, что солнечные панели начали прибывать на площадку для установки. Несколько месяцев назад компания также получила разрешения на строительство двух других фаз проекта, Mammoth South и Mammoth Central. Мощность этих двух последних фаз оценивается в 1,1 гигаватт.