



Сколько Украина получила международной финпомощи с начала вторжения РФ

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов объемы международной помощи Украине составили более 38 миллиардов долларов.Об этом сообщается в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за март 2023 года.



"С начала полномасштабного вторжения по состоянию на конец февраля 2023 года объемы международной помощи превысили 38 миллиардов долларов.



Благодаря поступлениям международной финансовой помощи международные резервы росли, начиная с октября 2022 года, и по состоянию на конец января 2023 достигли 29,9 миллиардов долларов", - сказано в сообщении Нацбанка.



Напомним, ранее стало известно, что страны G7 согласовали выделить Украине финансовую помощь на сумму 39 миллиардов долларов.