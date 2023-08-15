Новости » Экономика
Сколько Смотрич готов выделить денег на поселения: названа сумма
15.08.2023 21:44 Алина Груднева

Сколько Смотрич готов выделить денег на поселения: названа сумма

Министр финансов Бецалель Смотрич совместно с министром по делам поселений Орит Струк продвигают инициативу о выделении 670 миллионов шекелей на поселения.

По данным общественного телеканала "КАН-11", в случае принятия соответствующего решения деньги пойдут, в том числе, на форпосты.

Уточняется, что средства могут быть выделены частично за счет сокращения бюджетов некоторых министерств.

Например, 130 миллионов шекелей пойдут от минпроса, а 200 млн - от министерства внутренних дел.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы