



Сколько РФ придется платить за китайские "Танки"





Российский рынок все еще ждет поставок китайских автомобилей модели Tank 500. А издание «За Рулем» со ссылкой на топ-менеджера группы компаний «КАН-Авто» Алексея Тарасова сообщает примерную стоимость импортной машины.



По оценке Тарасова, за 500-й «Танк» придется заплатить 5−6 млн рублей. Все зависит от комплектации машины. По замечанию специалиста, на китайские автомобили точно будет действовать дилерская гарантия — 5 лет или около 150 тысяч км.



«Танк» 500 для России дефорсируют. Вместо 354 «лошадок» он получит 299 «лошадок». Но покупателей китайских машин ждут выдвижные подножки, панорамная крыша, светодиодная подсветка салона и многое другое.

