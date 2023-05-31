



Сколько лет нужно работать, чтобы позволить себе квартиру в Иерусалиме?

Новые данные Центрального статистического бюро о трудностях, с которыми сталкивается средний израильтянин при покупке квартиры в Израиле, были недавно обнародованы на ежегодной конференции Magdilim Group по недвижимости.



Статистика показала, что существуют различия между регионами Израиля. Доктор Лариса Флейшман, руководящая отделом географической методологии CBS, сообщила, что для покупки квартиры в Беэр-Шеве по средней цене требуется 10-летний доход.



Это наименьшее количество лет работы, которое требуется для покупки квартиры в Израиле. В Хайфе потребуется отработать для этого 10,1 года, а в Ашкелоне – в среднем 13 лет. В Иерусалиме жителям нужно расстаться с доходом за 26,9 лет, чтобы купить квартиру, что является самым высоким показателем во всей стране.



В Бней-Браке требуется 25,4 годовых дохода, в Бат-Яме – 22,6, в Тель-Авиве – 22,2 и в Нетании – 19,9 лет. Средняя цена квартиры по стране за последний год увеличилась на 11,3% до 1,896 миллионов шекелей. В городах Шарона средняя цена увеличилась на 17,2% до 2,71 миллионов шекелей.



Самый дорогой город с точки зрения цены на жилую недвижимость – Рамат-ха-Шарон. При этом в 2022 году среднее время строительства квартиры выросло на 10,8% по сравнению с 2021 годом. Сегодня строительство новой квартиры занимает почти три года, а точнее 33,1 месяца.