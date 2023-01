Сколько денег потерял Twitter из-за ухода рекламодателей

Вот сколько Twitter потерял в доходах от рекламы в последние месяцы 2022 года



По оценкам аналитиков Pathmatics, четырнадцать из 30 крупнейших рекламодателей в Twitter полностью остановили рекламу на платформе с момента его продажи 27 октября. Четыре рекламодателя сократили расходы на 92–98,7% по сравнению с неделей, предшествовавшей смене владельца Twitter.



В целом, по данным Pathmatics, расходы на рекламу 30 крупнейших компаний упали на 42% до примерно 53,8 млн долларов за ноябрь и декабрь вместе взятые, несмотря на увеличение рекламного бюджета шести из них.



В Pathmatics заявили, что ранее не сообщавшиеся данные о рекламе в Твиттере являются приблизительными. Возможно, данные о расходах для некоторых брендов могут быть выше.



На ноябрьском мероприятии в Twitter Spaces Маск, касаясь проблемы компаний, приостанавливающих рекламу, сказал, что понимает их действия, как желание "поставить рекламу на паузу" в ожидании развития событий. Маск добавил, что "лучший способ увидеть, как развиваются события в Твиттере, — это просто использовать Твиттер".



Издание The Information, посвященное технологиям, со ссылкой на подробности, которыми поделился топ-менеджер Twitter на собрании сотрудников в среду, сообщило, что выручка Twitter в четвертом квартале упала примерно на 35% в годовом исчислении из-за спада в рекламе.



По оценкам Pathmatics, основной поток доходов Twitter в 2023 году продолжит колебаться из-за отказа от ведущих потребительских брендов.



По данным исследовательской компании Standard Media Index, которая не предоставила подробностей, количество предварительных заказов или соглашений о блокировке будущих объявлений также снизилось в январе и феврале.



Twitter пытается обратить вспять исход рекламодателей. Он представил ряд инициатив по возвращению рекламодателей, предложив бесплатную рекламу, отменив запрет на политическую рекламу и предоставив компаниям больший контроль над размещением своей рекламы.



Coca-Cola прекратила расходы в середине ноября после того, как ранее в том же месяце приобрела рекламу примерно на 1,1 миллиона долларов. Расходы HBO упали примерно до 38 000 долларов в декабре с примерно 1,1 миллиона долларов в ноябре, как обнаружила Pathmatics.



Производитель кетчупа Heinz Kraft Heinz Co и компания Nestle прекратили всю рекламу.



Ритейлеры Target и Kohls также пропустили рекламу в Twitter в Черную пятницу, один из крупнейших дней покупок в году.



Однако, по данным Pathmatics, Apple Pepsi увеличили свои рекламные бюджеты.



Телекоммуникационная компания AT&T и поставщик кормов для домашних животных Mars сократили расходы еще в сентябре из-за сомнений по поводу безопасности платформы и "опасений по поводу контента, появляющегося рядом" с их рекламой.



По данным Pathmatics, когда компании отказались от Twitter, они сохранили, а в некоторых случаях увеличили рекламу в Facebook и Instagram, а также в приложении для коротких видео TikTok.



Компании также сократили количество твитов. По состоянию на 19 января производитель хлопьев Target и Special K Kellogg не писал в Твиттере с октября, Coca-Cola и ритейлер электроники Best Buy приостановили публикации в ноябре.