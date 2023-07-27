



Сколько будет стоить проезд на скоростном трамвае



Как стало известно газете Исраэль Ха-Йом, компания NTA, отвечающая за строительство “красной линии” скоростного трамвая в Гуш-Дане, и компания Тевель, отвечающая за ее эксплуатацию, готовятся к открытию линии 18 августа.



Согласно информации из других источников, официальной даты открытия пока нет, и "мы ориентируемся на одну из пятниц августа". Окончательная дата пока официально не определена, поскольку еще не получены окончательные согласования по безопасности.



Количество экстренных торможений - одна из основных причин, задержавших запуск линии, - вызванных проблемами интеграции различных систем скоростного трамвая , за последние недели сократилось с примерно 20 в неделю до 2-3 в неделю. Это число все еще не удовлетворяет представителей Тевель, которые хотели бы свести его к нулю. Хотя эти торможения не будут угрожать жизни людей, они могут нанести ущерб уровню обслуживания пассажиров.



“Красная линия” будет действовать в некоторых городах Гуш-Дана и соединит Петах-Тикву на северо-востоке с Бат-Ямом на юге. На своем пути она будет проходить через Бней-Брак, Рамат-Ган и Тель-Авив. Протяженность линии составляет 24 км, из которых 12 км проходят под землей по тоннелю.



С января 2024 года проезд на скоростном трамвае будет стоить 8 шекелей, что почти на 50% выше, чем проезд на автобусе. Высокая цена разовой поездки обусловлена необходимостью финансирования отмены 12% повышения цен на проезд в общественном транспорте, которое должно было вступить в силу в начале месяца.