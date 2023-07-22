



Скидки более 60%: В Испании распродают недвижимость

Служба недвижимости испанского банковского конгломерата Santander – Diglo – выставила на продажу 777 объектов недвижимости со скидками до 64%.



Как сообщает Idealista, акция стартовала еще 1 июля и продлится до сентября. Скидки распространяются на недвижимость всех типов, включая коммерческие помещения (дисконт до 64%), гаражи и склады (до 63%), а также жилье (со скидками до 58%). Остальные 18% предложения составляют офисы и промышленные помещения со скидками, которые могут достигать 62%.



Как отметили в банке, все объекты разбросаны по Испании, однако их большая часть сосредоточена в Андалусии и Мадриде (по 22% от общего количества). Следующие регионы с самым большим предложением недвижимости для продажи со скидками: Каталония – 9%, Валенсийское сообщество – 7%, Кастилия-и-Леон, Галисия и Мурсия – по 6% и Страна Басков – 5% от предложения.



Директор отдела недвижимости Diglo Хавьер Роман отметил, что это предложение является хорошим случаем приобрести необходимую недвижимость по хорошей цене и достаточно неплохому качеству.