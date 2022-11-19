



Системы ПВО и не только: Швеция объявила о девятом пакете помощи Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что войдет в 9-й пакет помощи от Швеции.

Об этом он написал в Twitter.

"Регулярно общаюсь с моим шведским коллегой министром обороны Полом Йонсоном. 9-й пакет помощи Швеции для Украины составляет 3 миллиарда шведских крон (это больше, чем предыдущие 8 пакетов вместе взятые)", - сообщил Резников.

По его словам, в пакет помощи войдут системы ПВО, транспортные средства, боеприпасы и снаряжение для украинских солдат.

Кроме того, Швеция предоставляет пакет гуманитарной помощи на 760 миллионов шведских крон.

"Из этой суммы 560 млн шведских крон предназначено для Украины, остальные – для Молдовы. Благодарю шведский народ и правительство за неоценимую поддержку", – отметил Резников.