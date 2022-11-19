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Системы ПВО и не только: Швеция объявила о девятом пакете помощи Украине
19.11.2022 22:01 Алина Груднева

Системы ПВО и не только: Швеция объявила о девятом пакете помощи Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что войдет в 9-й пакет помощи от Швеции.

 
Об этом он написал в Twitter.
 
"Регулярно общаюсь с моим шведским коллегой министром обороны Полом Йонсоном. 9-й пакет помощи Швеции для Украины составляет 3 миллиарда шведских крон (это больше, чем предыдущие 8 пакетов вместе взятые)", - сообщил Резников.
 
По его словам, в пакет помощи войдут системы ПВО, транспортные средства, боеприпасы и снаряжение для украинских солдат. 
 
Кроме того, Швеция предоставляет пакет гуманитарной помощи на 760 миллионов шведских крон. 
 
"Из этой суммы 560 млн шведских крон предназначено для Украины, остальные – для Молдовы. Благодарю шведский народ и правительство за неоценимую поддержку", – отметил Резников.

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