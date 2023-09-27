



Сила доллара оказывает давление на шекель: что происходит на валютном рынке

Шекель слабеет по отношению к доллару и евро. На дневных межбанковских торгах курс шекеля к доллару выше на 0,71% и составляет 3,846 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро – на 0,15% выше до 4,055 шекеля за евро.



Вчера Банк Израиля установил репрезентативную ставку шекеля к доллару на 0,079% по сравнению с пятницей, перед праздником Йом Кипур, на уровне 3,819 шекеля за доллар, а репрезентативная ставка шекеля к евро была установлена ​​на 0,337% ниже, на уровне 4,049 шекеля за евро.



С начала сентября шекель ослаб лишь на 1%, что является относительной стабильностью по сравнению с предыдущими месяцами. С начала 2023 года шекель ослаб по отношению к доллару США почти на 9%. В последние недели это произошло благодаря укреплению доллара на мировых рынках, в то время как шекель укрепился по отношению к другим основным валютам, включая евро.



Глава отдела рыночной стратегии банка Leumi Кобби Леви сообщил, что, хотя шекель продолжает слабеть по отношению к доллару США, израильская валюта резко укрепилась за последнюю неделю по отношению к евро, фунту стерлингов, иене и швейцарскому франку. За прошедшую неделю шекель был одной из самых сильных валют по сравнению с валютами G10.



По его мнению, “доллар укрепляется по отношению к мировым валютам благодаря тому, что он предлагает инвесторам безопасность крупнейшей экономики мира и самой распространенной в мире резервной валюты. Данные по США указывают на то, что рост ВВП по-прежнему высок, а процентные ставки и доходность высоки по сравнению с остальным миром”.