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Швейцария ввела санкции за дестабилизацию ситуации в Молдове
28.06.2023 23:15 Алина Груднева

Швейцария ввела санкции за дестабилизацию ситуации в Молдове

Швейцария присоединилась к решению Евросоюза о введении санкций за дестабилизацию ситуации в Молдове.

Об этом объявил сегодня, 28 июня, Федеральный совет страны.

В частности, швейцарцы вводят санкции, а также ограничения на въезд в отношении пяти человек, среди которых оказались бизнесмены и политики. Их обвиняют в причастности к попыткам подорвать суверенитет и независимости Молдовы.

Активы подсанкционных лиц будут заморожены. Также им запрещен транзит через Швейцарию.
 

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