



Швейцария ввела санкции за дестабилизацию ситуации в Молдове

Швейцария присоединилась к решению Евросоюза о введении санкций за дестабилизацию ситуации в Молдове.



Об этом объявил сегодня, 28 июня, Федеральный совет страны.



В частности, швейцарцы вводят санкции, а также ограничения на въезд в отношении пяти человек, среди которых оказались бизнесмены и политики. Их обвиняют в причастности к попыткам подорвать суверенитет и независимости Молдовы.



Активы подсанкционных лиц будут заморожены. Также им запрещен транзит через Швейцарию.

