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Швейцария ввела новые санкции против РФ
09.07.2024 15:26 Алина Груднева

Швейцария ввела новые санкции против РФ

Швейцария расширила антироссийские санкции из-за войны в Украине, присоединившись к 14-му пакету ЕС.

Соответствующее решение 8 июля принял федеральный департамент экономики, образования и исследований.

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Под санкции Швейцарии попадают 69 физических и 86 юридических лиц. Ограничения распространяются на бизнесменов, представителей пропагандистских СМИ РФ, военных и судебной власти, а также на лиц, которые ответственны за депортацию украинских детей. Среди прочего, под санкциями оказались сотрудники ФСБ.

Ограничения также введены в отношении компаний, которые работают в оборонном, финансовом и торговом секторах РФ.

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