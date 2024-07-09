



Швейцария ввела новые санкции против РФ

Швейцария расширила антироссийские санкции из-за войны в Украине, присоединившись к 14-му пакету ЕС.



Соответствующее решение 8 июля принял федеральный департамент экономики, образования и исследований.



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Под санкции Швейцарии попадают 69 физических и 86 юридических лиц. Ограничения распространяются на бизнесменов, представителей пропагандистских СМИ РФ, военных и судебной власти, а также на лиц, которые ответственны за депортацию украинских детей. Среди прочего, под санкциями оказались сотрудники ФСБ.



Ограничения также введены в отношении компаний, которые работают в оборонном, финансовом и торговом секторах РФ.