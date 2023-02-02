



"Шуферсаль" запускает площадку для онлайн-торговли

"Шуферсаль Онлайн" углубляет свою торговую деятельность и выходит на арену онлайн-торговли, предлагая для продажи тысячи товаров от ведущих брендов.



Новая площадка является еще одним способом повысить конкуренцию, сообщает Jerusalem Post.



Amazon и другие американские гиганты розничной торговли работали в Израиле, но их успех был ограниченным. Это новая платформа позволит "Шуферсаль" сократить цепочку поставок до поставщиков и снизить цены.



Клиенты смогут купить тысячи товаров, включая одежду, обувь, украшения и часы, спортивный инвентарь, игры и игрушки, сумки и багаж, мебель и предметы домашнего обихода, а также школьные принадлежности.



Сайт является еще одним шагом в расширении деятельности Shufersal Online, чтобы стать крупнейшим израильским потребительским сайтом, который позволяет любому бизнесу открыть цифровой магазин и быть доступным для миллионов потенциальных клиентов с минимальными усилиями и затратами.



"Платформа позволит мелким и средним поставщикам продавать напрямую сотням тысяч клиентов на ведущем онлайн-сайте в Израиле и получать выгоду от размера сайта. "Шуферсаль" продолжит свои усилия по обеспечению наилучшего качества обслуживания клиентов", - заявил Цвика Байда, генеральный директор Shufersal Online.

