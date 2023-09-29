



Shufersal выходит из партнерства со SPAR Израиль

Крупнейшая сеть супермаркетов Израиля Shufersal объявила, что не заключит сделку с Амитом Зеевом по запуску розничной сети продуктов питания SPAR в Израиле в качестве совместного партнерства из-за ограничений, наложенных Управлением по конкуренции Израиля.



В Shufersal сообщили, что после повторного изучения данных с момента подписания франшизы они решил не продлевать соглашение. По условиям соглашения, подписанного в марте 2023 года, Shufersal будет принадлежать 19,9% акций, а Амиту Зееву – 80,1% франшизы SPAR, а также исключительное право импортировать и продавать продукцию SPAR в Израиле.



Генеральный директор Shufersal Ори Ватерманн заявил, что “сделка по запуску сети SPAR в Израиле была направлена ​​на усиление конкуренции за счет импорта товаров со скидкой в ​​интересах израильского потребителя. В связи с изменением рыночных условий и нормативными требованиями Управления по конкуренции Израиля компания принял решение не завершать сделку”.



Вскоре стало известно, что Ицхак Мирилашвили, который, помимо прочего, контролирует телеканал Channel 14 и компанию Rotshtein Real Estate, за последние несколько недель стал инвестором SPAR Israel и что ему будет принадлежать 20% компании.



В SPAR Израиль заявили, что компания “продолжает подготовку по плану и полным ходом идет к открытию общенациональной сети магазинов в Израиле. Первый филиал откроется в Кфар-Сабе в начале 2024 года. SPAR принесет с собой торговый центр, продукты, цены и услуги, которые до сих пор израильский потребитель знал только за рубежом”.



Голландская розничная сеть SPAR работает в 48 странах с местными партнерами и имеет 13 623 магазина, обслуживающих 14,5 миллионов покупателей каждый день. Годовой объем продаж в 2021 году составил 41,2 млрд евро. SPAR ожидает, что среднегодовой рост составит 5,1%, а годовой объем продаж достигнет 50 миллиардов евро в 2025 году.