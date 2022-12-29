



"Шуферсаль" ведет переговоры об открытии магазинов SPAR в Израиле

Крупнейшая в Израиле сеть супермаркетов "Шуферсаль" объединяется с Амитом Зеевым, у которого есть франшиза, чтобы привлечь нидерландского гиганта розничной торговли продуктами питания SPAR в Израиль.



Как сообщает Globes, Амит Зеев и представители "Шуферсаль" подписали меморандум о взаимопонимании.



По условиям соглашения, "Шуферсаль" получит долю в корпорации, контролируемой Зеевым, которая заключит франчайзинговое соглашение со SPAR на импорт и продажу продукции частных брендов SPAR и открытие магазинов SPAR в Израиле.



По оценке сторон, в первые три года их работы по всему Израилю будут открыты не менее 10 филиалов нидерландской сети.