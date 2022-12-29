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"Шуферсаль" ведет переговоры об открытии магазинов SPAR в Израиле
29.12.2022 20:20 Ольга Белозерова

"Шуферсаль" ведет переговоры об открытии магазинов SPAR в Израиле

Крупнейшая в Израиле сеть супермаркетов "Шуферсаль" объединяется с Амитом Зеевым, у которого есть франшиза, чтобы привлечь нидерландского гиганта розничной торговли продуктами питания SPAR в Израиль.

Как сообщает Globes, Амит Зеев и представители "Шуферсаль" подписали меморандум о взаимопонимании. 

По условиям соглашения, "Шуферсаль" получит долю в корпорации, контролируемой Зеевым, которая заключит франчайзинговое соглашение со SPAR на импорт и продажу продукции частных брендов SPAR и открытие магазинов SPAR в Израиле.

По оценке сторон, в первые три года их работы по всему Израилю будут открыты не менее 10 филиалов нидерландской сети. 

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