



Шуферсаль снизит цены на 300 наименований товаров

Сеть магазинов "Шуферсаль" в течение шести месяцев снизит цены на более чем 300 товаров в различных категориях, включая продукты питания, молоко, чистящие средства, фармацевтические препараты, напитки, закуски, корм для животных и многое другое в среднем примерно на 20% в филиалах "Шуферсаль Диль" и на сайте "Шуферсаль Онлайн".



В молочных продуктах скидка ожидается на сыры, жиры для приготовления и взбивания, миндальный и рисовый напиток, йогурты, деликатесы и многое другое.



В аптечных товарах ожидается скидка на салфетки, подгузники, средства по уходу за телом и волосами, средства для уборки дома, средства для стирки и многое другое. В сфере продуктов питания и напитков ожидается снижение цен на макароны и лапшу, хлопья для завтрака, тесто, консервы, замороженные продукты, соки, мороженое и многое другое.



Ури Ватерман, генеральный директор группы компаний "Шуферсаль", сказал: "В последние месяцы мы всеми силами пытались остановить или хотя бы отсрочить повышение цен, инициированное импортерами и некоторыми крупными производителями продуктов питания. В последние недели "Шуферсаль", как израильская розничная группа, ориентированная на население, составила список сотен продуктов, которым отдают предпочтение наши покупатели, и мы решили снизить цены на них и заблокировать их на шесть месяцев. Даже после этого периода мы будем продолжать делать все, чтобы и дальше защищать израильского потребителя и предоставлять ему справедливые и конкурентоспособные цены".