



Торговая сеть "Шуферсаль" ограничивает покупку основных продуктов питания



Торговая сеть "Шуферсаль" объявляет о введении лимита на покупку основных продуктов питания в одни руку.



В сети можно будет приобрести с каждым заказом до 12 больших бутылок воды; упаковку 30 штук или две упаковки по 12 штук яиц; до трех бутылок молока; до двух штук упаковок хлеба.



Генеральный директор группы компаний "Шуферсаль" Ури Ватерман заявил: "Мы прилагаем усилия, чтобы обеспечить полный отклик и сервис для всех клиентов, чтобы каждый мог приобрести продукты питания и оборудование, и работаем над тем, чтобы в филиалы постоянно поступали дополнительные товары. Филиалы компании "Шуферсаль" работают в полном объеме по всей стране и оборудованы охраняемыми помещениями.

