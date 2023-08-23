



"Шуферсаль" объявил о резком росте операционной прибыли во втором квартале

Израильский гигант розничной торговли "Шуферсаль" во втором квартале 2023 года продал продукцию на 3,7 млрд шекелей.



По данным газеты Globes, аналогичные показатели были за тот же период прошлого года, что свидетельствует о стабильности в компании.



В свою очередь, операционная прибыль выросла на 23% до 173 миллиона шекелей. Чистая прибыль составила 73 миллиона шекелей. К сравнению, в прошлом году во втором квартале показатель составил 68 млн.



За первое полугодие продажи выросли на 3,1% до 7,4 млрд шекелей. Чистая прибыль составила 130 миллионов шекелей. К сравнению, в первом полугодии прошлого года она составляла 95 млн.



Тем временем, интернет-продажи сократились. В этом году они составили 17,1%, в то время как в прошлом году - 18,6%. В компании это объясняют тем, что спрос на онлайн-покупки снизился из-за ослабления эффекта пандемии.